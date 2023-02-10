Этот показатель на 7% больше, чем за прошлый год. Фото: Тимур ХАНОВ.

За 2022 год общественный транспорт Казани перевез 221 миллион пассажиров – это на 7% больше, чем за прошлый период.

При этом жители и гости города чаще всего передвигались на автобусах. На этот вид транспорта приходится практически 70% перевозок - 153,4 миллиона человек. Второе место по популярности занимает метро. Им воспользовались 14% или 30,5 миллиона пассажиров.

Троллейбусы, трамваи перевезли 22,2 миллиона (10%) и 14,8 миллиона человек (6%) соответственно. Такую статистику привел заместитель руководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Он также рассказал, что сейчас городской общественный транспорт нуждается в 770 водителях и 843 кондукторах. Сейчас в этой сфере уже трудятся порядка 3 тысяч человек.

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