Советский район Казани нуждается в строительстве 8 школ и 12 детсадов

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в 2025 году количество учащихся должно вырасти до 195 тысяч человек. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Советский район Казани нуждается в строительстве восьми школ и 12 детских садов. Об этом на "деловом понедельнике" сообщил глава администрации района города Роман Фатхутдинов.

По словам чиновника, это связано с необходимостью создания комфортных условий для обучения каждого ребенка. Так, в некоторых крупных школах учатся 15 первых классов.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в 2025 году количество учащихся должно вырасти до 195 тысяч человек. В столице Татарстана за пять лет появилось 17 школ и пристроек к действующим учреждением. Однако нужно построить еще 30 образовательных объектов.

Напомним, в Казани в ЖК "Салават Купере" и "Светлая долина" появятся новые школы. Каждая из них будет рассчитан на 1,5 тысячи учеников.

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