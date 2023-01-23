В Казани в ЖК «Салават Купере» и ЖК «Светлая долина» появятся новые школы

Каждая из этих школ будет рассчитана на 1,5 тысячи учеников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин на совещании «деловой понедельник» поблагодарил президента Татарстана Рустама Минниханова за помощь, а именно за выделение из республиканского бюджета денег на строительство в город еще двух новых школ.

Так, по словам Метшина, они появятся в ЖК «Салават Купере» и ЖК «Светлая долина». Каждая из этих школ будет рассчитан на 1,5 тысячи учеников.

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