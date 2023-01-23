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НовостиОбщество23 января 2023 7:25

В Казани в ЖК «Салават Купере» и ЖК «Светлая долина» появятся новые школы

Деньги на их строительство выделят из бюджета Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Каждая из этих школ будет рассчитана на 1,5 тысячи учеников.

Каждая из этих школ будет рассчитана на 1,5 тысячи учеников.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин на совещании «деловой понедельник» поблагодарил президента Татарстана Рустама Минниханова за помощь, а именно за выделение из республиканского бюджета денег на строительство в город еще двух новых школ.

Так, по словам Метшина, они появятся в ЖК «Салават Купере» и ЖК «Светлая долина». Каждая из этих школ будет рассчитан на 1,5 тысячи учеников.

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