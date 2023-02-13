Детский омбудсмен Татарстана жестко раскритиковала наставников шоу «Голос. Дети»

Не все родители согласились с мнением Ирины Волынец Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец раскритиковала наставников шоу «Голос. Дети». Она сообщила, что получает немало сообщений с жалобами на этих медийных персон. В частности, омбудсмен обратила внимание на татуировки членов жюри проекта и их недетский репертуар.

- Неужели в нашей огромной стране больше нет кандидатов в наставники. Эту передачу смотрят миллионы детей, участники съезжаются со всей России, зрители голосуют, переживают. Какое сознание закладывают шоу с подобными наставниками? Вместо воспитания в детях прекрасного и доброго, они дезориентируют их и подталкивают к пропасти, - считает Ирина Волынец. - Особенно неуместен такой контент на фоне СВО, когда мы противостоим античеловеческим ценностям западного мира, наши мужчины жертвуют собой.

Также Волынец напомнила об указе президента России от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в который, по ее мнению, не вписываются образы некоторых наставников шоу.

- Придется готовить обращение в компетентные органы. Иного пути не вижу, - заключила уполномоченный.

Мнение родителей в соцсетях по этому поводу разошлись. Многие поддержали Волынец, но были и те, кто посчитал, что поднимать этот вопрос – дело лишнее.

- В нашей стране нет других забот, чем обсуждать чьи-то наколки? Все сыты, одеты, обуты и с крышей над головой, - рассуждает пользователь соцсетей Михаил Петров. - Законным представителем ребенка являются родители. Кому что-то не нравится, могут не посылать своих детей на конкурс.

Наставниками шоу «Голос. Дети» в текущем сезоне являются певец Егор Крид, музыкант Баста и певица МакSим.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане прокомментировала для «КП-Казань» ситуацию, когда учительницу начальных классов уволили после курения со школьницами.