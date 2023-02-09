«Моему поступку нет оправдания»: В Казани уволенная из-за курения учитель рассказала, что произошло на самом деле

По словам родителей, это единственный в школе учитель, который за свои деньги покупает подарки детям на дни рождения. Фото: Предоставлено очевидцами

В Казани не утихает скандал вокруг истории с увольнением учительницы начальных классов школы №41, которую родители старшеклассников обвинили в курении и распитии алкоголя вместе с их детьми. «КП-Казань» поступил шквал сообщений с просьбой помочь вернуть педагога от другой стороны конфликта - родителей второклассников. Они считают, что совершившую ошибку учительницу нужно простить и вернуть на работу.

- Если есть хоть малейшая возможность вернуть нам учителя, помогите, пожалуйста! – обратилась одна из родительниц по имени Дарья. - Она очень хороший учитель и человек. Конечно, ее поступок нас шокировал, и я не имею права ее в этом оправдывать, но ведь каждый может ошибиться. Для нее это будет огромным уроком, а нам и нашим детям она очень нужна.

Родители уверяют, что уволенный педагог была одним из лучших в школе – вкладывала в детей всю душу, дарила ученикам подарки на дни рождения.

- Она - прекрасный педагог. Единственный учитель, который за свои деньги покупает подарки детям на дни рождения. Если они отстают по темам или что-то не понимают, она помогает и просит других учителей не оценивать строго тех, кому тяжело дается предмет, - встала на защиту уволенной учительницы Оксана Ч. - Более отзывчивого педагога я не встречала. Считаю наказание не оправданным. Человек, который живет своей профессией, не должен таким образом отвечать за свою ошибку. Лучше бы родители этих старшеклассниц следили за тем, что они курят в туалетах и пьют алкоголь во дворе школы.

Обратившиеся в редакцию родители уверяют, что никогда не замечали учителя с сигаретой или алкоголем. Они уверены, что случай о котором все говорят, был единичным.

- Учительницу знаю давно, именно к ней хотели попасть в первом классе, - рассказала изданию родительница Надежда Р. - Это тот учитель, который полностью отдает себя детям, не просто учит, а вкладывает всю душу в них. Каждый может оступиться, не оправдываю ее поступок, но ни один родитель не может сказать о ней плохого слова.

– Ей можно было звонить допоздна, узнавать домашнее задание. Она всегда отвечала на наши звонки и сообщения. Очень сильный педагог. Что бы про нее ни говорили, мы, родители, за нее и хотим помочь ей выйти из этой ситуации. Мы все хотим, чтобы она обратно пришла в школу, учить наших детей. Мы за нее будем стоять горой, - заверяет Нина П.

- Ни в коем случае не оправдываю её поведение, но хотелось бы подчеркнуть, что как педагог она хорошо справляется, очень ответственная. Даже когда дети что-то не то ляпнут на уроке, не понимая, что так выражаться нельзя, она сразу же поднимала этот инцидент и сообщала родителям. Не думаю, что она наших детей плохому учила. Думаю, что она не поняла, какая ответственность на ней потому, что еще молодая, - рассуждает один из родителей Артем П.

«Я НЕ ЗАСЛУЖИВАЮ ЭТОГО, Я НИКОГО НЕ УБИЛА»

«КП-Казань» связалась с уволенной учительницей. Она рассказала, в каком состоянии сейчас пребывает.

- Моему поступку нет оправдания. Но как все выставили - я не заслуживаю этого, я никого не убила. Работаю (теперь уже работала) в этой школе третий год. Являюсь ее выпускницей, - рассказала педагог. – Я всегда достойно вела себя с учащимися, никогда ранее нигде не привлекалась. А сейчас под угрозой не только моя дальнейшая работа в сфере образования, но и мое образование. А я очень хочу доучиться, это смысл моей жизни. Своих детей у меня нет в силу возраста, я детей своего класса считаю своими родными.

Завтра у молодого педагога начинается сессия. Она переживает, что из-за этой ситуации ее могут отчислить.

«НАМ НУЖНО БЫТЬ ТЕРПИМЕЕ ДРУГ КО ДРУГУ»

Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она считает, что в ситуации нужно разобраться досконально и не делать поспешных выводов.

- Безусловно, поступок педагога требует порицания, курить в присутствии учеников недопустимо, но насколько серьезным должно быть наказания – это вопрос, - прокомментировала ситуацию для «КП-Казань» Ирина Волынец. – Тот факт, что родители стеной встали на защиту педагога, говорит о многом: значит, они ее уважают, ценят. Меня радует, что в нашем обществе еще есть место таким явлениям как поддержка, прощение. Ведь, в основном мы сталкиваемся повсюду с потребительским отношением. Нам нужно быть вместе, быть терпимее друг к другу. Именно терпимее, а не толерантнее, как модно говорить на Западе. Быть терпимее – значит, проявлять любовь, принятие.

Ирина Волынец не исключает, что учителя могут восстановить в должности, учитывая активную защиту со стороны родителей.

- Решающее слово, конечно, за руководством школы и управлением образования Казани, - уточнила уполномоченный.

В школе, к сожалению, комментировать ситуацию до сих пор отказываются. Видимо, о возвращении учительницы там и слышать не хотят.

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