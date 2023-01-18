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НовостиОбщество18 января 2023 10:06

В Татарстане мужчины умирают чаще всего в возрасте от 30 до 60 лет

Основными причинами являются сердечно-сосудистые заболевания
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
За 2022 год в Татарстане скончались свыше девяти тысяч мужчин трудоспособного возраста.

За 2022 год в Татарстане скончались свыше девяти тысяч мужчин трудоспособного возраста.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане мужчины умирают чаще в возрасте от 30 до 60 лет. Об этом на итоговой коллегии заявил глава Минздрава республики Марат Садыков

По его словам, мужчины чаще уходят из жизни в трудоспособных возрастах. Основными причинами становятся болезни сердечно-сосудистой системы и внешние факторы. За 2022 год в Татарстане скончались свыше девяти тысяч мужчин трудоспособного возраста, что составляет 22% от всех умерших.

Напомним, ранее Марат Садыков также рассказал, что в Татарстане на четверть снизилась смертность населения республики. Вместе с этим выросла продолжительность жизни на 3,3 года.

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