Выпрыгнула из окна с ребенком на руках: В Пестречинском районе на пожаре сгорели три девочки и отец, их мать и сестра спаслись

Тела погибших обнаружили при разборе сгоревших конструкций. Фото: МЧС Татарстана

При разборе конструкций сгоревшего частного двухэтажного дома СНТ «Заречье-2» у села Новое Шигалеево Пестречинского района пожарные обнаружили тела девочек в возрасте от 5 до 12 лет, а также их 53-летнего отца. Информация о возгорании поступила 11 февраля в 7.15, сообщили в МЧС Татарстана.

Огонь, по всей видимости, быстро распространился по всему дому. Из всех находящихся там спаслась только 35-летняя мать. Она только и успела схватить на руки своего двухлетнего ребенка и вместе с ним выпрыгнуть в окно второго этажа. Их госпитализировали, в том числе и с подозрениями на переломы.

По факту произошедшего пожара было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Также свою проверку начала и прокуратура. К слову, причины пожара, даже предварительные, пока не оглашались.

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