Менделеевск подготовил для пострадавших от землетрясения в Турции гуманитарный груз и один миллион рублей

На сборный пункт в Казани были отправлены спальные мешки, бензогенераторы, обогреватели, термосы и фонари. Фото: vk.com/radmir_belyaev

В Турции произошла трагедия, которая нашла отклик в сердцах людей со всего мира. Тысячи людей погибли в результате землетресения. Так, в Казани в Генкосульстве исламской республики городские власти организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от стихии. В стороне не остался и татарстанский Менделеевск. Там в ускоренном режиме собрали спальные мешки, бензогенераторы, обогреватели, термосы, фонари, рукомойники, пластиковые резервуары для воды и ведра.

- Отправили в Казань. Также АО «Аммоний» в поддержку Турции направит один миллион рублей, - сообщил на своей странице в социальной сети глава Менделеевска Радмир Беляев.

Напомним, мощнейшее за последние 100 лет землетрясение произошло в Турции рано утром 6 февраля. Толчки продолжаются до сих пор. Число погибших превысило 12 тысяч человек, более 62 тысяч пострадали. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать в республике сбор помощи Турции в связи с произошедшей трагедией.

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