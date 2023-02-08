Минниханов поручил организовать в Татарстане сбор помощи для пострадавших жителей Турции

На официальном сайте правительства Татарстана сформирован специальный счет для желающих оказать помощь. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.

Так, курировать организационные вопросы будет заместитель премьер-министра региона Лейла Фазлеева, сообщает пресс-служба главы республики. Ей поручено координировать действия предприятий и организаций Татарстана по формированию и сбору предметов первой необходимости. Также для всех желающих оказать помощь на сайте правительства Татарстана опубликован специальный счет.

Напомним, в Казани объявили сбор гуманитарной помощи пострадавшим при землетрясении в Турции. Прием будет осуществляться с 9.00 до 18.00 в Генконсульстве исламской республики, расположенного по адресу: улица Горького, 23/27.

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