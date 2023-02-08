Плотность транспорта в Набережных Челнах превышает показатели Москвы

Большая плотность означает высокие риски возникновения ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах на тысячу населения приходится 431 транспортное средство. Это один из самых высоких показателей в России. В Москве, к примеру, он составляет 386 единиц транспорта, а в Санкт-Петербурге – 363. Такую информацию на заседании комиссии по безопасности дорожного движения озвучил начальник ГИБДД города Радий Кадиков.

В свою очередь мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал Госавтоинспекцию в своей работе ориентироваться и на эту статистику.

- Ведь это говорит о высокой нагрузке на транспортную сеть, высокие риски ДТП, — подчеркнул градоначальник.

Ранее Радий Кадиков назвал самые аварийные участки дорог в Набережных Челнах.

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