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НовостиОбщество8 февраля 2023 14:11

Плотность транспорта в Набережных Челнах превышает показатели Москвы

Мэр города призвал ГИБДД обратить на этот факт особое внимание
Роман ЕФРЕМОВ
Большая плотность означает высокие риски возникновения ДТП.

Большая плотность означает высокие риски возникновения ДТП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах на тысячу населения приходится 431 транспортное средство. Это один из самых высоких показателей в России. В Москве, к примеру, он составляет 386 единиц транспорта, а в Санкт-Петербурге – 363. Такую информацию на заседании комиссии по безопасности дорожного движения озвучил начальник ГИБДД города Радий Кадиков.

В свою очередь мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал Госавтоинспекцию в своей работе ориентироваться и на эту статистику.

- Ведь это говорит о высокой нагрузке на транспортную сеть, высокие риски ДТП, — подчеркнул градоначальник.

Ранее Радий Кадиков назвал самые аварийные участки дорог в Набережных Челнах.

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