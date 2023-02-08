Начальник ГИБДД Набережных Челнов Радий Кадиков назвал самые аварийные места в городе за 2022 год

Чаще всего ДТП случались на перекрестках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту среду, 8 февраля, в мэрии Набережных Челнов состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения. В ходе нее начальник ГИБДД Набережных Челнов Радий Кадиков назвал самые аварийные участки дорог в городе по итогам 2022 года.

Так, чаще всего ДТП случались на перекрестках проспектов Мира и Автозаводский, Чулман и Вахитова, Московский и Автозаводский, на пересечении улиц Академика Королева и Усманова, проспекта Набережночелнинский и улицы Нариманова, проспекта Хасана Туфана и улицы 40 лет Победы. Сразу четыре опасных участка находятся на трассе М-7, которая проходит через Набережные Челны. Речь идет о 1044-м, 1047-м, 1052-м и 1061-м километрах.

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