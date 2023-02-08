В Набережных Челнах директор школы №49 Булат Тухфатуллин покидает свой пост

Мужчина также является и преподавателем географии. Фото: Ксения КОНЮХОВА

Директор кадетской школы №49 в Набережных Челнах покидает свой пост. Булат Тухфатуллин занимал должность руководителя образовательного учреждения с 2019 года. Его общий педагогический стаж – 13 лет, он является учителем географии.

До сих пор не утихают разговоры и об уходе с должности Рузаля Сафина – директора Малошильнинской школы (Тукаевский район). По информации родителей, помимо него заявления об увольнении посреди учебного года написали и 16 учителей. Однако, глава поселения Адель Даутов опровергает эту информацию.

- Ни директор школы, ни педагогический состав на сегодняшний день не уволены, находятся на своих рабочих местах, - сообщил Даутов «КП-Казань», отказавшись более подробно комментировать ситуацию.

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