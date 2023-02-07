В Тукаевском районе из-за информации об увольнении директора школы разгорелся скандал

Также утверждалось, что вместе с руководителем учреждения увольняются и учителя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Тукаевском районе Татарстана разгорелся скандал в сфере образования – жители деревни Малая Шильна, которая расположена неподалеку от Набережных Челнов, заявили, что в середине учебного года из местной школы увольняется директор и 16 учителей. Родители учеников связывают это с недавним визитом в это образовательное учреждение министра образования Татарстана Ильсура Хадиуллина.

- Как нам сообщил начальник управления образования Тукаевского муниципального района Альфат Сабиров, эта информация не соответствует действительности и является фейком. Педагогический коллектив Малошильнинской средней общеобразовательной школы работает в полном составе и в привычном режиме. Никаких нареканий посещение школы у министра не вызвало, напротив, он пообщался с учителями, детьми, посетил уроки и остался довольным увиденным, - поспешили опровергнуть информацию в администрации Тукаевского района.

Несмотря на это, вечером 6 февраля в школе Малой Шильны прошла встреча руководства Тукаевского района с родителями. Замруководителя Исполкома по социальным вопросам Ильфак Бариев заявил, что директор написал заявление по собственному желанию, но увольнение ему не согласовали. По словам чиновника, директору школы предлагали руководящую должность в районе, именно с этим и было связно его желание покинуть свой пост в образовательном учреждении.

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