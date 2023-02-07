В Казани объявили сбор помощи пострадавшим при землетрясении в Турции

Пострадавшим при землетрясении в Турции нужны платки, обогреватели, одеяла, зимняя одежда, спальные мешки, термос и портативные зарядки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани объявили сбор гуманитарной помощи пострадавшим при землетрясении в Турции. Прием будет осуществляться с 9.00 до 18.00 в Генконсульстве исламской республики, расположенного по адресу: улица Горького, 23/27.

Так, пострадавшим нужны платки, обогреватели, одеяла, зимняя одежда, спальные мешки, термосы и портативные зарядки. Принести вещи из данного списка можно будет до 12 февраля. Кроме того, будет открыта Книга соболезнований для тех, кто захочет словами поддержать жителей Турции.

Напомним, в исламской республике 6 февраля случилось сильнейшее за последние 100 лет землетрясение. Магнитуда - 7,8 балла. Земля содрогнулась в 14 странах: Сирии, Грузии, Армении, Египте, Кипре, Израиле, Болгарии, Греции. В результате более 5 тысяч человек ранены, тысячи зданий разрушены, сколько людей остается под завалами - неизвестно.

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