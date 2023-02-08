В Казани в 2022 году продажи частных домов упали в два раза

Кроме того, за год по региону число сделок с коттеджами упало на 40%. Фото: Иван МАКЕЕВ

По итогам 2022 года в Казани продажи частных домов упали в два раза. Так, за год было зарегистрировано всего 3,1 тысячи договоров купли-продажи, когда как 2021-ом их было 6,3 тысячи сделок, сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

Всего за прошлый год в республике сдали 2,2 миллиона квадратных метров индивидуальных жилых домов, в этом планируется сдать 1,4 миллиона "квадратов".

В Росреестре Татарстана отмечают, что по региону число сделок с куплей-продажей коттеджей упало на 40%. Так, в 2022 году было заключено 18,5 тысячи договоров, против 29 тысяч в 2021-ом. При этом сейчас большая часть жителей республики если и собираются покупать частный дом, то готовы за него выложить минимум 6 миллионов рублей, а максимум 15 миллионов.

Напомним, по итогам 2022 года цены на вторичное жилье в Казани выросли на 12,47% - с 126 тысяч до 141,7 тысячи рублей за квадратных метр. По этому показателю столица Татарстана заняла 25-е место среди 50 других крупных городов России.

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