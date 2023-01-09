Казань заняла 25 место среди городов России по росту цен на вторичное жилье в 2022 году

Сильнее всего квартиры подорожали в Кемерово, Саратове, Челябинске, Кирове и Барнауле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам 2022 года цены на вторичное жилье в Казани выросли на 12,47% - с 126 тысяч до 141,7 тысячи рублей за квадратных метр. По этому показателю столица Татарстана заняла 25-е место среди 50 других крупных городов России, сообщает РБК со ссылкой на исследование SRG.

В пятерке лидеров по росту цен на «вторичку» за год оказались Кемерово (+31,13%), Саратов (+28,43%), Челябинск (+22,35%), Киров (+21,25%) и Барнаул (+21,25%). Меньше всего квартиры за это же время подрожали в Москве (+0,64%) и Краснодаре (+0,97%). Подешевела недвижимость в Сочи (-0,89%).

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