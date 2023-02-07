В Минэкологии Татарстана рассказали о результатах проб воздуха в казанском ЖК "Салават купере"

Отбор проб воздуха производился по адресу: улица Ильгама Шакирова, 7а. Фото: eco.tatarstan.ru

Жители казанского ЖК "Салават Купере" в Казани в очердной раз пожаловались на неприятный запах в воздухе. В связи с этим инспекторы выехали на передвижной лаборатории по по адресу: улица Ильгама Шакирова, 7а, и взяли там пробы для анализа, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Исследования показали, что предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе отсутствуют. Результаты детального анализа отобранных проб станут известны через несколько дней.

Напомним, более 100 жалоб на загрязнение атмосферного воздуха в 2022 году поступило из ЖК "Салават Купере". На их основании специалисты Минэкологии Татарстана 12 раз выезжали на места ночью и 27 раз днем.

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