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НовостиОбщество18 января 2023 8:45

Минэкологии Татарстана сообщило откуда в Казани поступает больше всего жалоб на загрязнение в воздухе

В прошлом году ведомство зафиксировало всплеск обращений из двух районов города и одного жилкомплекса
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В связи с многочисленными обращениями пришлось даже установить дополнительную станцию по контрою качества воздуха. Фото: eco.tatarstan.ru

В связи с многочисленными обращениями пришлось даже установить дополнительную станцию по контрою качества воздуха. Фото: eco.tatarstan.ru

Более 200 жалоб на загрязнение атмосферного воздуха в 2022 году поступило из Московского и Кировского районов Казани, а также из ЖК «Салават Купере». Это был всплеск обращений, отметил 18 января на пресс-конференции первый зам главы Минэкологии Татарстана Айрат Шигапов.

На основании поступивших жалоб специалисты ведомства для забора проб воздуха 12 раз выезжали на места ночью и 27 раз днем. В основном передвижная лаборатория посещала именно ЖК «Салават Купере». Оттуда поступило 147 обращений. По словам Шигапова, жалобы продолжают поступать и сейчас, но уже не в таком большом количестве. К тому же в ЖК «Салават Купере» на территории лицея №188 установили автоматическую станцию, которая теперь следит там за загрязнением атмосферного воздуха.

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