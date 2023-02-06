В Казани пересадка чиновников на такси сократила управленческие траты на 40%

Такой эксперимент провели в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году сотрудников департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани пересадили на такси – это привело к сокращению управленческих трат на 40%. При этом выросла мобильность работников, сообщил на еженедельном совещании в мэрии руководитель департамента Петр Королев.

Ранее он также сообщил, что в прошлом году в столице Татарстана отремонтировали 71 социально-культурное учреждение. На эти цели из муниципального, республиканского и федерального бюджетов выделили почти 3 миллиарда рублей.

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