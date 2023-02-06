Магдеев высказался по поводу жалоб жителей Набережных Челнов на обильное использование реагентов на дорогах

По словам Магдеева, использование реагентов может привести к загрязнению снега, но жизнь людей важнее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах жители пожаловались на обильное использование реагентов на дорогах. По этому поводу на аппаратном совещании высказался мэр города Наиль Магдеев.

По его словам, использование реагентов на дорогах помогает снизить число травм и ДТП. Это вещество может привести к загрязнению снега, но жизнь людей важнее. В связи с этим работа с реагентами необходима, несмотря на затраты на их приобретение.

Отметим, обработку дорог с помощью жидких реагентов в Набережных Челнах проводят ежедневно.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работы по зимнему содержанию пешеходных дорог в республике. Это связано с обращениями жителей по поводу уборки снега и наледи.

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