Минниханов поручил усилить работы по зимнему содержанию пешеходных дорог в Татарстане

В январе за медицинской помощью обратились 579 человек, которые пострадали из-за ненадлежащего состояния дорожного покрытия пешеходных зон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работы по зимнему содержанию пешеходных дорог в республике. Об этом он заявил на заседании в Доме Правительства региона.

По его словам, в январе за медицинской помощью обратились 579 человек, которые пострадали из-за ненадлежащего состояния дорожного покрытия пешеходных зон. Из них 298 человек получили переломы, а 281 - ушибы.

Кроме того, за последнюю неделю в системе "Народный контроль" поступило 1,2 тысячи обращений по поводу уборки снега и наледи. Чаще всего этот вопрос волнует жителей Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, а также Лаишевского и Спасского районов. В связи с этим Минниханов просит оперативно реагировать на обращение граждан.

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