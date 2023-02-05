Минниханов переименовал администрацию президента Татарстана

Изменения вступают в силу с 6 февраля Фото: president.tatarstan.ru

Опубликован указ главы Татарстана Рустама Минниханова, в котором он официально переименовал администрацию президента республики в администрацию раиса. Именно так должны ее называть со следующего понедельника – 6 февраля. Именно эта дата приписана в указе.

- Постановляю переименовать Аппарат Президента РТ в Администрацию Главы (Раиса) РТ и установить ее сокращенное название: Администрация Раиса Республики Татарстан, - говорится в документе.

Напомним, не так давно местные депутаты привели в соответствии с федеральным законодательством Конституцию Татарстана, в том числе и лишив Рустама Минниханова статуса президента республики.

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