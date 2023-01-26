Госсовет Татарстана проголосовал за досрочное лишение Рустама Минниханова статуса президента республики

Минниханов станет последним президентом Татарстана. Фото: president.tatarstan.ru

В это четверг, 26 января, проходит сессия татарстанского парламента. На ней, в частности, депутаты, наконец, рассмотрели проект поправок в Конституцию республики.

Так, с предложением принять изменения в главный документ региона выступил председатель комитета регионального парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. В том числе, он объявил и о необходимости не дожидаться новых выборов 2025 года и раньше этого срока начать называть Рустама Минниханова не президентом Татарстана, а как и было принято в ушедшем декабре раисом – главой республики. Тогда решили, что за Миннихановым, раз он избирался народом в качестве президента, сохранить этот статус до истечения действующих полномочий, но этому не суждено было сбыться.

- Принятый в декабре закон об изменениях в Конституцию республики позволил нам продолжить работу по комплексному решению всех противоречий во взаимосвязи со всеми конституционными положениями, а не фрагментарно. Также после проведения дополнительных консультаций было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новое наименования после вступления в силу рассматриваемого сейчас проекта поправок, - сказал с трибуны Альберт Хабибуллин.

Также, по его словам, поправки в Конституцию Татарстана закрепляют за его главой полномочия главы по определению системы органов исполнительной власти республики, определению основных направления деятельности Кабмина региона и по предоставлению ежегодных отчетов о работе этого органа ,в том числе, и по вопросам поставленным Госсоветом Татарстана. Кроме того, руководитель республики сможет сам привлекать к ответственности мэров и глав районов республики. Так, он будет вправе вынести им предупреждение, объявить выговор и отрешить от должности, а также обратиться с инициативой в представительный орган района об удалении его главы в отставку. Новые поправки в Конституцию Татарстана закрепляют за раисом республики и полномочия по назначению руководителей органов местной исполнительной власти.

Коснулись изменения и полномочий самого Госсовета Татарстана. Так, орган больше не сможет согласовывать кандидатуры на пост прокурора республики. Он будет назначаться по консультации с Советом Федераций, а снимать с должности своим указом будет президент России. При этом на назначение прокурора Татарстана повлиять не сможет даже глава республики. Еще одно из важных изменений в Конституцию Татарстана – это исключение из ее текста понятия суверенитет.

В итоге депутаты Госсовета Татарстана приняли указанные поправки во втором чтении и в целом: 73 проголосовали «за», девять - «против» и один «воздержался».

- Более полугода мы этот законопроект рассматривали , спорили, доказывали, - отметил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Именно он в августе прошлого года принял решение о создании при республиканском парламенте рабочей группы, которая занялась приведением законодательства Татарстана в соответствии с федеральным конституционным законодательством. Напомним, Конституция республики состоит из семи разделов, в которые вошли 126 статей . В итоге поправки были внесены в 60 статей шести разделов, а также введены две новые.

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