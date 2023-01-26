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Политика26 января 2023 9:19

Госсовет Татарстана проголосовал за досрочное лишение Рустама Минниханова статуса президента республики

Таким образом, произошел отказ от ранее объявленного переходного периода, который должен был продлиться до 2025 года
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Минниханов станет последним президентом Татарстана. Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов станет последним президентом Татарстана. Фото: president.tatarstan.ru

В это четверг, 26 января, проходит сессия татарстанского парламента. На ней, в частности, депутаты, наконец, рассмотрели проект поправок в Конституцию республики.

Так, с предложением принять изменения в главный документ региона выступил председатель комитета регионального парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. В том числе, он объявил и о необходимости не дожидаться новых выборов 2025 года и раньше этого срока начать называть Рустама Минниханова не президентом Татарстана, а как и было принято в ушедшем декабре раисом – главой республики. Тогда решили, что за Миннихановым, раз он избирался народом в качестве президента, сохранить этот статус до истечения действующих полномочий, но этому не суждено было сбыться.

- Принятый в декабре закон об изменениях в Конституцию республики позволил нам продолжить работу по комплексному решению всех противоречий во взаимосвязи со всеми конституционными положениями, а не фрагментарно. Также после проведения дополнительных консультаций было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новое наименования после вступления в силу рассматриваемого сейчас проекта поправок, - сказал с трибуны Альберт Хабибуллин.

Также, по его словам, поправки в Конституцию Татарстана закрепляют за его главой полномочия главы по определению системы органов исполнительной власти республики, определению основных направления деятельности Кабмина региона и по предоставлению ежегодных отчетов о работе этого органа ,в том числе, и по вопросам поставленным Госсоветом Татарстана. Кроме того, руководитель республики сможет сам привлекать к ответственности мэров и глав районов республики. Так, он будет вправе вынести им предупреждение, объявить выговор и отрешить от должности, а также обратиться с инициативой в представительный орган района об удалении его главы в отставку. Новые поправки в Конституцию Татарстана закрепляют за раисом республики и полномочия по назначению руководителей органов местной исполнительной власти.

Коснулись изменения и полномочий самого Госсовета Татарстана. Так, орган больше не сможет согласовывать кандидатуры на пост прокурора республики. Он будет назначаться по консультации с Советом Федераций, а снимать с должности своим указом будет президент России. При этом на назначение прокурора Татарстана повлиять не сможет даже глава республики. Еще одно из важных изменений в Конституцию Татарстана – это исключение из ее текста понятия суверенитет.

В итоге депутаты Госсовета Татарстана приняли указанные поправки во втором чтении и в целом: 73 проголосовали «за», девять - «против» и один «воздержался».

- Более полугода мы этот законопроект рассматривали , спорили, доказывали, - отметил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Именно он в августе прошлого года принял решение о создании при республиканском парламенте рабочей группы, которая занялась приведением законодательства Татарстана в соответствии с федеральным конституционным законодательством. Напомним, Конституция республики состоит из семи разделов, в которые вошли 126 статей . В итоге поправки были внесены в 60 статей шести разделов, а также введены две новые.

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