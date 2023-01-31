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НовостиОбщество31 января 2023 5:50

Власти Татарстана заявили о нехватке сотрудников в 35 предприятиях

Был составлен список востребованных специалистов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Предприятиям Татарстана необходимы инженеры, штамповщики, маляры, слесари, фрезеровщики, токари,сортировщики, вязальщики и швеи.

Предприятиям Татарстана необходимы инженеры, штамповщики, маляры, слесари, фрезеровщики, токари,сортировщики, вязальщики и швеи.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Татарстана заявили о нехватке сотрудников в 35 предприятиях. Данная информация отражена в распоряжении за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина.

Согласно документу, основной целью сейчас является кадровое обеспечение предприятий региона через механизм компенсации затрат работодателей на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают из других субъектов России.

Кроме того, был составлен список и востребованных специалистов. Так, предприятия Татарстана больше всего нуждаются в инженерах, штамповщиках, малярах, слесарях, фрезеровщиках, токарях, сортировщиках, вязальщиках и швеях.

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