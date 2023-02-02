Потепления пока не предвидится: Гидрометцентр Татарстана рассказали о снеге и морозах до -20 градусов

В субботу снег будет еще местами идти, а вот воскресенье осадков не ожидается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эту пятницу, 3 февраля, в республике повсеместно выпадет снег. Температура ночью составит от -7 до -12 градусов, при прояснениях до -15, а днем воздух прогреется до -2 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Также, согласно его прогнозам, в выходные, 4 и 5 февраля, республика будет находиться в области высокого атмосферного давления. В субботу снег будет еще местами идти, а вот воскресенье осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до -14 градусов, при прояснениях до -19 градусов. В дневное время будет от -3 до -9 градусов.

В начале же следующей недели - 6 и 7 февраля, возможно, снова выпадет снег. Температура воздуха ночью будет составлять от -10 до -15, местами и вовсе до -20 градусов. Днем потеплеет до -5 градусов.

Напомним, ранее татарстанцам рассказали, какая погода ожидается на территории республики в феврале.

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