Доцент КФУ Тимур Аухадеев рассказал, какая погода ждет жителей Татарстана в феврале 2023

В конце зимы в республике, несмотря ни на что, все еще ожидаются холода и снегопады. Фото: Олег УКЛАДОВ

В первый день февраля 2023 года в Казани облачно и без осадков. Но чего же ждать дальше в последний месяц этой зимы? Так, по словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимура Аухадеева, температура воздуха и осадки в феврале будут близки климатической норме.

- В Казани среднесуточная температура воздуха в феврале составляет -9,7 градусов, норма осадков – 37 мм, - цитирует Аухадеева пресс-центр КФУ. - Сейчас на погоду в Татарстане влияет обширный североатлантический циклон. Южные потоки формируют относительно высокий температурный фон. Поэтому в первые 10 дней февраля ожидается превышение нормы на 3-4 градуса. К слову, климатическая норма для этого времени равна -11 градусам.

При этом он отметил, что зимний характер циркуляции воздуха еще приведет к холодам и снегопадам в Татарстане.

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