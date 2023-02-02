В Татарстане временно не работали официальные сайты министерств и ведомств

При открытии страницы выходило сообщение, что на порталах проводятся технические работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 1 февраля, в Татарстане временно не работали официальные сайты главы республики, министерств и ведомств. При открытии страницы выходило сообщение, что на порталах проводятся технические работы. Сайты возобновили функционирование уже на следующие сутки около 4 часов утра.

Напомним, ранее Госсовет Татарстана обязал республиканские госорганы вести страницы в социальных сетях. Согласно распоряжению власти должны создать страницы во «ВКонтакте» или «Одноклассниках» и выкладывать туда актуальную информацию о своей деятельности.

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