Госсовет Татарстана принял закон, обязывающий госорганы вести страницы в социальных сетях

Для этих целей выбраны «ВКонтакте» и «Одноклассники». Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане государственные и муниципальные образования, а также подведомственные организации обязали вести страницы в социальных сетях. Соответствующий законопроект приняли на 38-ом заседании Госсовета республики.

Этот закон поможет повысить открытость деятельности госорганов Татарстана, а также обеспечить возможность получения гражданами полной и достоверной информации об их работе, считает глава Минцифры региона Айрат Хайруллин.

По его словам, единый портал органов государственной власти Татарстана в настоящий момент объединяет порядка одной тысячи официальных сайтов. В прошлом году их посещаемость составила свыше 80 миллионов просмотров.

Напомним, аналогичный федеральный закон вступил в силу еще с 1 декабря 2022 года. Согласно распоряжению Правительства страны, российские власти также обязаны создать страницы во «ВКонтакте» или «Одноклассниках» и выкладывать туда актуальную информацию.

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