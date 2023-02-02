В Татарстане на капремонт шести детских лагерей направят 396,8 миллиона рублей

Капремонт в лагерях должны завершить к началу декабря 2023 года. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Татарстане капитальный ремонт проведут в шести детских оздоровительных лагерях. Средства на эти цели будут направлены из бюджета республики в размере 396,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, речь идет о стационарно-оздоровительном лагере "Лесная страна" в Муслюмовском районе, ДОЛ "Мечта" в Зеленодольском районе, лагере "Свияга+" в Апастовском районе, ДОЛ "Солнышко" в Высокогорском районе. Также отремонтируют спортивно-оздоровительный лагерь "Чайка" в Зеленодольском районе и ДОЛ "Звездный" в Лаишевском районе.

Отметим, заявку на участие в тендере можно подать до 9 февраля. А работы на данных объектах необходимо завершить к началу декабря 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани в 2023 году отремонтируют семь школ за 950 миллионов рублей

Средства выделят из бюджета Татарстана (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram