В 2023 году автозавод планируют выпустить около шести тысяч электромобилей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Казанский таксопарк приобрел 50 электромобилей российского производства. Документы о поставке уже подписаны, сообщил управляющий партнер компании-производителя "Моторинвест" Андрей Резников.

В связи с этим в скором времени электромобили с "шашечками" в скором времени должны появиться на улицах столицы Татарстана. Стоимость такого вида транспорта оценивают не более, чем в три миллиона рублей. Производят данные электромобили в Липецкой области. В 2023 году там планируют выпустить около шести тысяч единиц и половина из них будет направлена в таксопарки, а также каршеринги, сообщает ТАСС.

Напомним, в Казань уже в феврале этого года начнут поставлять автомобили "Москвич". Также столица Татарстана попала в список из 12 городов, в которых появятся 20 новых дилерских центров.

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