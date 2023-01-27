Поставки автомобилей "Москвич" в Казани начнутся в феврале 2023 года

Теперь "Москвичи" будут продавать в 23 регионах страны. Фото: телеграм-канал Завода Москвич.

В Казань уже в феврале начнут поставлять автомобили "Москвич". Об этом сообщили в телеграм-канале автомобильного завода. Казань попала в список из 12 городов, в которых появятся 20 новых дилерских центров.

Кроме Казани продавать новые отечественные автомобили будут в Волгограде, Воронеже, Красноярске, Омске, Оренбурге, Перми, Самаре, Саратове, Ставрополе, Тюмени и Челябинске. Отгрузки машин в эти города начнутся в феврале.

Теперь дилерская сеть "Москвич" представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах.

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