Горздрав Казани опубликовал график закрытия роддомов в 2023 году

Так, с 2 мая по 5 июня будет закрыт для приема родильный дом ГКБ №7. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2023 году в родильных домах Казани планируют провести плановую дезинфекцию. В связи с этим местный Горздрав в своем телеграм-канале опубликовал график нерабочих дней данных медучреждений.

Так, со 2 мая по 5 июня будет закрыт для приема роддом ГКБ №7. С 6 июня по 26 июня комплекс мероприятий по дезинфекции проведут в роддоме КМУ. А с 26 июня по 10 июля приостановит свою деятельность Перинатальный центр РКБ.

Кроме того, плановую дезинфекцию проведут и в акушерском отделении МСЧ КФУ. Поэтому в период с 17 июля по 13 августа прием пациентов там будет временно прекращен. Также подобные мероприятия коснуться роддома ГКБ №16 и Перинатального центра РКБ. Данные учреждения закроют на период с 16 по 29 октября и с 30 октября по 14 ноября, соответственно.

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