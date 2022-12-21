В 2022 году самой востребованной профессией в Татарстане стал менеджер по продажам

Следом идут такие профессии, как продавец-консультант и продавец-кассир. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам 2022 года самой востребованной профессией в Татарстане стала профессия менеджера по продажам. На нее приходится 7,3% открытых в республике вакансий, говорится в исследовании HeadHunter.

Следом идут такие профессии, как продавец-консультант и продавец-кассир (5,8%), водитель (3,9%), бухгалтер (2,8%), программист и разработчик (2,7%), слесарь и сантехник (2,5%), инженер-конструктор и инженер-проектировщик (2,5%), врач (2,3%), упаковщик и комплектовщик (2%), разнорабочий (1,8%).

Реже всего в регионе искали комплаенс-менеджеров, брокеров, менеджеров по компенсациям и льготам.

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