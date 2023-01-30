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НовостиПроисшествия30 января 2023 15:29

Сбежавших из казанской психбольницы преступников задержали в Тольятти

Поиски злоумышленников завершились успешно
Рината СТРЕБКОВА
Сбежавшие пытались укрыться в соседнем регионе.

Сбежавшие пытались укрыться в соседнем регионе.

Поиски сбежавших из казанской психбольницы преступников завершились успешно. Беглецов обнаружили в соседнем регионе. Они пытались скрыться в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Казани.

31-летний Дмитрий Колупаев и 37-летний Артем Павлов находились в психбольнице на принудительном лечении. 28 января они устроили побег, но долго находиться на свободе им было не суждено. Совместные действия полицейских Казани и ТОльятти принесли плоды. Мужчин задержали.

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