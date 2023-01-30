Всех, кто видел этих мужчин, просят сообщить об этом по номеру телефона: 8-843-291-28-88. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани из психбольницы сбежали двое преступников, находящихся на принудительном лечении. По предварительным данным, одного из них осудили за умышленное причинение вреда здоровью и угрозу жизни, второго - за грабеж.

По данным УМВД России по Казани, первого мужчину зовут Артем Павлов. Он ростом около 190 сантиметров имеет телосложение ближе к спортивному, серо-голубые глаза, крупное лицо, побрит наголо и на плече есть татуировки. Второму беглецу, Дмитрию Колупаеву, 31 лет, его рост - 170-175 сантиметров, имеет среднее телосложение, татуировки в области ключицы и на пальцах рук в виде букв.

Всех, кто видел этих мужчин, просят сообщить об этом по номеру телефона дежурной части отдела полиции "Гвардейский": 8-843-291-28-88.

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