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НовостиПроисшествия29 января 2023 13:04

В Казани произошел пожар в многоквартирном доме на улице Академика Парина

В происшествии никто не пострадал
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже дома №6.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже дома №6.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В воскресенье, 29 января, в Казани произошел пожар в многоквартирном доме на улице Академика Парина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже дома №6. С балкона шел дым, внутри - горела мебель на площади 8 квадратных метров. На место прибыло звено газодымозащитной службы. Пожарные установили лестницу, по которой проникли в квартиру, и потушили огонь. В происшествии никто не пострадал.

Напомним, ранее в Казани на площади 330 квадратных метров горел склад прессованной бумаги.

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