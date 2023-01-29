Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже дома №6. Фото: Артем КИЛЬКИН

В воскресенье, 29 января, в Казани произошел пожар в многоквартирном доме на улице Академика Парина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже дома №6. С балкона шел дым, внутри - горела мебель на площади 8 квадратных метров. На место прибыло звено газодымозащитной службы. Пожарные установили лестницу, по которой проникли в квартиру, и потушили огонь. В происшествии никто не пострадал.

Напомним, ранее в Казани на площади 330 квадратных метров горел склад прессованной бумаги.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram