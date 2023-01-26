В Казани на площади 330 квадратных метров горел склад прессованной бумаги

Сообщение о пожаре поступило 26 января в 5.16. Фото: МЧС Татарстана

В эту пятницу, 26 января, в 5.16 в экстренные службы Казани поступила информация о пожаре по адресу: улица Тэцевская, 227. Загорелся склад прессованной бумаги, сообщили в МЧС Татарстана.

- Угрозы соседним зданиям не было. Жилых домов также рядом с горящим старением нет, - отметили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия пожарные довольно быстр смогли локализовать возгорание на ориентировочной площади в 330 квадратных метров, а вскоре и вовсе ликвидировать открытое горение. В результате этого пожара, к счастью, никто не пострадал. Причины его возникновения сейчас устанавливают специалисты.

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