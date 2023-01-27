Липский раскрыл подробности коррупционных преступлений в Татарстане

В Татарстане в 2022 году расследовано более 640 коррупционных преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане в 2022 году расследовано более 640 коррупционных преступлений. Перед судом оказались 53 обвиняемых. Об этом на итоговой коллегии следственного комитета республики сообщил его руководитель Валерий Липский.

Он также отметил, что статус коррупционера не дает возможности избежать от уголовной ответственности. Так, за 2022 год были расследованы дела в отношении пяти адвокатов, 15 депутатов и одного главы села.

Кроме того, Липский напомнил о завершении расследований уголовных дел замминистра ЧС по региону Олега Степущенко с суммой ущерба в 42 миллиона рублей и бывшего начальника отдела в ГУ МЧС по РТ Виталия Галкина с суммой ущерба в 65,7 миллиона рублей.

Напомним, за 2022 год на расследовании у сотрудников следственного комитета республики находилось около пяти тысяч преступлений.

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