В Татарстане удалось возместить по налоговым преступлениям 2,2 миллиарда рублей

Ранее это было всего около 300 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Татарстане за 2022 год удалось возместить по налоговым преступлениям 2,2 миллиарда рублей. Хотя ранее речь шла о 300 миллионах. В регионе возмещение по данным правонарушениям остается самым высоким по России, сообщил на итоговой коллегии следственного комитета республики его руководитель Валерий Липский.

Также, по его словам, обстановка в Татарстане остается спокойной. Так, за год количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 4% - с 15 до 14 тысяч случаев. Кроме того, за 2022 год следственному комитету республики удалось расследовать около пяти тысяч преступлений.

Напомним, в Татарстане за 2022 год 36 заключенных утратили статус "лидеров уголовно-преступной среды". Еще пятерых перевели на тюремный вид режима.

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