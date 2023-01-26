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НовостиОбщество26 января 2023 13:34

В Казани за 2022 год на зарплаты бюджетников потратили более 24,1 миллиарда рублей

Из них 1,5 миллиарда рублей направили на оплату труда муниципальных служащих
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Деньги на оплату труда бюджетникам выделяют из казны города.

Деньги на оплату труда бюджетникам выделяют из казны города.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани за 2022 год на зарплаты бюджетников потратили более 24,1 миллиарда рублей. Из них 1,5 миллиарда рублей направили на оплату труда муниципальных служащих. Соответствующий документ опубликован в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Согласно документу, в столице Татарстана насчитывается 1,7 тысячи муниципальных служащих и 36,9 тысячи работников муниципальных учреждений. Деньги на оплату труда им выделяют из бюджета города.

Напомним, с 1 января 2023 года в Татарстане на 6% или в 1,061 раза повысили размеры месячных окладов ряда бюджетников. Это коснулось руководителей, специалистов и служащих отдельных организаций, на которые не распространяется "Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы".

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