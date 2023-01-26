Деньги на оплату труда бюджетникам выделяют из казны города. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани за 2022 год на зарплаты бюджетников потратили более 24,1 миллиарда рублей. Из них 1,5 миллиарда рублей направили на оплату труда муниципальных служащих. Соответствующий документ опубликован в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Согласно документу, в столице Татарстана насчитывается 1,7 тысячи муниципальных служащих и 36,9 тысячи работников муниципальных учреждений. Деньги на оплату труда им выделяют из бюджета города.

Напомним, с 1 января 2023 года в Татарстане на 6% или в 1,061 раза повысили размеры месячных окладов ряда бюджетников. Это коснулось руководителей, специалистов и служащих отдельных организаций, на которые не распространяется "Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы".

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