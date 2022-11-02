Бюджетникам Татарстана решили повысить оклады на 6%

Размер их оклада после повышения составит около 12,6 тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2023 года в Татарстане на 6% или в 1,061 раза повысят размеры месячных окладов ряда бюджетников. Это коснется руководителей, специалистов и служащих отдельных организаций, на которые не распространяется «Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, размер оклада после повышения составит около 12,6 тысячи рублей.

Напомним, что с 2023 года власти региона также изменят формулы расчета выплат учителям и другим сотрудникам сферы образования, включая учреждения дополнительного и профессионального образования, а также работникам культуры, спорта и государственных научных организаций.

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