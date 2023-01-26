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НовостиОбщество26 января 2023 12:50

Депутат из Набережных Челнов рассказала о состоянии детсада №39, который не ремонтировали около 40 лет

Родители воспитанников этого дошкольного учреждения уже обращались с вопросами к местным властям
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Набережных Челнах детсад №39 посещают 283 детей.

В Набережных Челнах детсад №39 посещают 283 детей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат из Набережных Челнов Татьяна Гурьева рассказала об аварийном состоянии детского садика №39. Эта проблема была обсуждена на очередной сессии Горсовета.

По словам Гурьевой, данный объект не ремонтировали около 40 лет. За это время там обветшали трубы, протекает крыша, а на стенах появились заметные трещины. Для воспитанников детского сада такие условия являются небезопасными, считает депутат. При этом их родители, по словам Гурьевой, уже обращались с данными проблемами к местным органам власти.

Отмечается, что детсад №39 посещают 283 детей. В итоге мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пообещал найти финансирование для обследования здания учреждения и его ремонта.

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