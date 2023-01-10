Какие дома капитально отремонтируют в Набережных Челнах в 2023 году: полный список адресов

Всего в Татарстане капитально отремонтируют 92 дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Татарстане капитально отремонтируют 92 многоквартирных дома, из них 13 домов - в Набережных Челнах. На эти цели будет направлено 223,5 миллиона рублей. Публикуем полный список адресов, где пройдет капремонт.

Полный список адресов, подлежащих капремонту, в Набережных Челнах в 2023 году

Бульвар имени Хусаина Ямашева, 7;

Бульвар Шишкинский, 3;

Переулок Энергетиков, 6;

Проспект имени Мусы Джалиля, 4;

Проспект Мира, 72 и 78;

Проспект Московский, 132;

Проспект Набережночелнинский, 6, 70/56;

Проспект Хасана Туфана, 4;

Сармановский тракт, 30;

Улица 40 лет Победы, 57;

Улица имени Александра Грина, 25.

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