Какие дома капитально отремонтируют в Набережных Челнах в 2023 году: полный список адресов

Всего в Татарстане капитально отремонтируют 92 дома.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2023 году в Татарстане капитально отремонтируют 92 многоквартирных дома, из них 13 домов - в Набережных Челнах. На эти цели будет направлено 223,5 миллиона рублей. Публикуем полный список адресов, где пройдет капремонт.
Бульвар имени Хусаина Ямашева, 7;
Бульвар Шишкинский, 3;
Переулок Энергетиков, 6;
Проспект имени Мусы Джалиля, 4;
Проспект Мира, 72 и 78;
Проспект Московский, 132;
Проспект Набережночелнинский, 6, 70/56;
Проспект Хасана Туфана, 4;
Сармановский тракт, 30;
Улица 40 лет Победы, 57;
Улица имени Александра Грина, 25.
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