В Татарстане семьям мобилизованных предоставят кредитные каникулы на оплату соципотеки

Для получения отсрочки семье мобилизованного необходимо будет подать заявление через официальный сайт Государственного жилищного фонда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане семьям мобилизованных предоставят кредитные каникулы на оплату социальной ипотеки. Отсрочка будет дана на шесть месяцев. Соответствующее поручение дал глава республики Рустам Минниханов.

Так, для получения отсрочки семье мобилизованного необходимо будет подать заявление через официальный сайт Государственного жилищного фонда. На данный момент туда уже поступило 113 подобных обращений, все они были одобрены.

Напомним, мобилизованным и добровольцам из Татарстана, которые несут службу в зоне проведения СВО, предоставят также отсрочку от уплаты аренды государственного имущества. На эту льготу могут претендовать как физические лица, так и индивидуальные предприниматели.

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