В Татарстане на трассе М-7 началось строительство надземных пешеходных переходов

В данное время работы ведутся на десяти участках. Фото: ФКУ "Волго-Вятскуправтодор"

В Татарстане на трассе М-7 "Волга" началось строительство надземных пешеходных переходов. Речь идет об участке с 861 по 987 километр, сообщает пресс-служба ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".

Так, на этом отрезке возведут 22 надземных пешеходных переходов. Они появятся в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах. В данное время работы ведутся на 10 участках. Там специалисты приступили к забивке призматических железобетонных свай под опоры пролетных строений, лестничных сходов и лифтовых шахт.

Кроме того, на 16 пешеходных переходах будет предусмотрено железобетонное пролетное строение, а на шести - металлическое. А остекление выполнят из монолитного поликарбоната.

Отметим, на объектах планируют установить перильное ограждение и освещение. Комфортные для передвижения условия создадут и для маломобильных и слабовидящих граждан. Для них будут предусмотрены подъемные платформы и тактильно-рельефные наземные указатели.

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