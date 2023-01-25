Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сломал ногу во время футбольного матча

В данное время Рамиль Муллин передвигается на костылях. Фото: e-nkama.ru

Мэр Нижнекамского района Рамиль Муллин сломал ногу. Это произошло в понедельник, 23 января, вечером во время традиционного матча по футболу с коллегами. Однако о серьезной травме он узнал не сразу, а лишь спустя день. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

В данное время Муллин передвигается на костылях. Несмотря на полученную травму он посещает спортзал, где делает упражнения для верхней части тела.

- Мы все желаем ему скорейшего выздоровления, - отметили в администрации Нижнекамского района.

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