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НовостиОбщество24 января 2023 8:24

Рамиль Муллин заявил, что проект "Этилен 600" превратит Нижнекамск в столицу нефтехимии

Объем инвестиций направленных на технопарк с таким названием составит 1,3 триллиона рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Размер инвестиций в проект составит 1,3 триллиона рублей. Фото:e-nkama.ru

Размер инвестиций в проект составит 1,3 триллиона рублей. Фото:e-nkama.ru

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин рассказал о значимых проектах, которые превратит Нижнекамск в столицу нефтехимии. Одним из них станет индустриальный парк "Этилен 600", размер инвестиций которого составит 1,3 триллиона рублей.

Так, строительство ЭП-600 увеличит объем выпускаемого городом этилена. Благодаря этому химическому компоненту появится возможность для последующего получения продукции народного хозяйства. Также это приведет к созданию новых рабочих мест, сообщает "Бизнес Online".

Отметим, соглашение о создании индустриального парка "Этилен 600" подписано с ПАО "Нижнекамскнефтехим" и ОЭЗ "Алабуга".

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