25 января свое 75-летие отмечает артист России и Татарстана Геннадий Прытков

Фото: пресс-служба КАРБДТ им.В.И.Качалова

В эту среду, 25 января, в казанском театре им.Качалова отмечают 75-летие народного артиста России и Татарстана, лауреата Госпремии Татарстана им.Г.Тукая Геннадия Николаевича Прыткова.

Полвека он отдал сцене одного из старейших театров России — Качаловскому, где исполнил множество разноплановых ролей. Зрители старшего поколения помнят его Базарова в «Отцах и детях», Глумова в «На всякого мудреца довольно простоты», Воланда в «Мастере и Маргарите», Менахема в «Поминальной молитве», Городничего в «Ревизоре», Зорро в «Куриной слепоте».

Геннадий Прытков активно занят и в текущем репертуаре. Среди его ролей сегодняшнего дня Гаев в «Вишневом саде», Сергей Железнов в «Вассе», Крутицкий в «Глумове», Альфредо в «Браке по-итальянски», Бургомистр в «Визите дамы», Гремио в «Укрощении строптивой» и многие другие.

В среду, 25 января он сыграет одну из лучших своих ролей - роль Князя в спектакле «Дядюшкин сон». После спектакля Геннадия Николаевича поздравят его коллеги и друзья.

Приглашаем вас присоединиться к нашему празднику в Казанском академическом русском Большом драматическом театре им.Качалова (ул. Баумана,48)