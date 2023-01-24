Жители Татарстана будут судить за мошенничество с "финансовой пирамидой" на пять миллионов рублей

В отношении 32-летнего жителя Верхнеуслонского района предъявлено обвинение по статье "мошенничество". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

32-летнему жителю Верхнеуслонского района предъявлено обвинение по уголовной статье "мошенничество". Мужчина обманом похитил у граждан более пяти миллионов рублей, сообщает следственный комитет Татарстана,

- Расследование этого уголовного дела завершено и все его материалы были направлены на рассмотрение в суд, - отметили в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2021 году обвиняемый опубликовал объявление в чатах одного из мессенджеров о возможности заработка благодаря инвестициям. Для этого он просил отправить ему 50 тысяч рублей, после чего обещал выплатить проценты - 40 тысяч рублей сверху. В результате от его действий пострадали более 20 человек. Утверждается, что всех их мужчина обманул по принципу "финансовой пирамиды".

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