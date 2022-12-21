СУ СКР Татарстана: жители Казани вымогали у бизнесмена 3,5 миллиона рублей и похитили его «Мерседес S-500» вместе с водителем

На время следствия подозреваемых заключили под стражу. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В отношении 38-ми, 37-ми и 34-х летних казанцев возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: «вымогательство», «разбой» и «похищение человека». На данный момент все подозреваемые задержаны и заключены под стражу, сообщает следственный комитет Татарстана.

- Никто из них пока не признает свою вину в инкриминируемых преступлениях. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмолив в ведомстве.

По версии следствия, в 2022 году с августа по октябрь обвиняемые угрожали расправой 34-летнему бизнесмену, чтобы под вымышленным предлогом он им отдал 3,5 миллиона рублей. В итоге дело дошло до захвата. Так, не получив требуемой суммы, злоумышленники в Казани на перекрестке улицы Аббасова и Мамадышского тракта напали на водителя непокорного бизнесмена и забрали у него автомобиль «Мерседес S-500», а после похитили и его самого. Водителя увезли к дому на улице Сыртлановой, где отпустили с условием, что тот передаст бизнесмену требования о передаче денег. В итоге всех троих подозреваемых задержали и возбудили в отношении их уголовное дело.

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